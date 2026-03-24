レッドソックスは２３日（日本時間２４日）、開幕ロースター２６選手を発表し、吉田正尚外野手（３２）が２年ぶりに名を連ねた。昨季は２４年１０月に受けた右肩手術の影響で負傷者リスト入りした状態で同時期を迎えていた。吉田は侍ジャパンの一員として出場したＷＢＣでは４番として全５試合に出場し、打率３割７分５厘、２本塁打、６打点。１次ラウンドのオーストラリア戦では７回に逆転２ランをマークするなど、史上最多の