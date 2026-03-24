ロベルト・デ・ゼルビ氏は条件付きでトッテナム・ホットスパーの監督就任に前向きなようだ。23日、イギリス紙『テレグラフ』が伝えている。先月にトーマス・フランク前監督の解任に踏み切ったトッテナム・ホットスパーだが、イゴール・トゥドール監督のもとでも状況は好転せず。プレミアリーグでは年明け以降13戦未勝利となっており、現地時間22日にはノッティンガム・フォレストとの下位直接対決に0−3で敗れて降格圏一歩手前