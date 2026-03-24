【ワシントン＝栗山紘尚】トランプ米政権は２３日、政府機関の一部閉鎖に伴い各地の空港で混乱が広がっていることを受け、移民・関税執行局（ＩＣＥ）の捜査官の派遣を始めた。職員が不足し、空港で長蛇の列ができる事態に陥っており、沈静化を図る狙いがあるとみられる。移民政策を巡る米議会の与野党対立で、国土安全保障省の予算は２月中旬以降、失効した状況が続いており、無給となった空港職員の欠勤が相次いでいる。ＣＮ