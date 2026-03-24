◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したオープン戦の本拠地・エンゼルス戦で先発し、異例のオープン戦特別ルールで３登板連続の再登板となった。初回、先頭のネトには４球連続ボールでまさかの死球。続くトラウトは二ゴロ