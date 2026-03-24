ブレーメンに所属するU−21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）が、ドイツ誌『キッカー』のブンデスリーガ週間ベストイレブンに選出された。ブンデスリーガ第21節が21日に行われ、ブレーメンは敵地で残留争いの“ライバル”であるヴォルフスブルクと対戦した。日本代表DF菅原由勢とともに先発出場した長田は随所で好セーブを披露し、チームの勝利に大きく貢献。45＋2分にはボックス内からの強烈な一撃を左手指先で弾くな