兵役を終えたメンバーが再集結し、ついに完全体での活動を再開したBTS。3月21日、ソウル・光化門（クァンファムン）広場で行われた復活公演「BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG」は、Netflixを通じて世界190カ国に生配信され、“王の帰還”を告げる歴史的な祝祭となった。【写真】BTS完全復活→HYBE株急落、なぜ？しかし、その熱狂の裏で市場は冷ややかな反応を示した。所属事務所であるHYBEの株価が、週明け23日に前営業日比で約15