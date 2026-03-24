ボーイズグループBTSのカムバックで盛り上がるなか、中国の通販サイトで違法グッズが流通している。3月24日、誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授は「多くのネットユーザーが情報提供をしてくれた」として、「確認してみると、タオバオ（淘宝網）やアリエクスプレスなどで、『ARIRANG』のロゴを堂々と使用したTシャツやアクセサリーなどが販売されている」と明かした。【画像】中国サイトで人気K-POPアイドル“偽グッズ