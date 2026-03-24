結婚を前提に公開交際中の俳優ハ・ジョンウと女優でインフルエンサーのチャ・ジョンウォンに、ハワイでの同伴旅行説が浮上した。そんななか、チャ・ジョンウォン側が噂に対する立場を明らかにした。【写真】ハ・ジョンウの11歳下恋人とは3月24日、チャ・ジョンウォンの所属事務所サラムエンターテインメントの関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、同日提起されたハ・ジョンウとのハワイ同伴旅行説について、「俳優の私