BTSのVが、5thフルアルバム『ARIRANG』とカムバックステージを通じて、ボーカリストとしての圧倒的な存在感を刻みつけた。BTSは20日に新アルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日にはソウル・光化門（クァンファムン）広場にて「BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催した。【写真】現地レポート！BTSの完全体復活の衝撃米メディア『ニューヨーク・タイムズ』は今回のアルバムについて、「K-POPのスーパースターBTSの新アルバム『ARI