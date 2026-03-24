アメリカ大豆輸出協会(USSEC)は今年で7年目となる「スペシャルティ(高付加価値)大豆品種データベース」を更新した。約500品種を収録し、豆腐、豆乳、納豆、みそ、しょうゆなどの大豆由来食品に利用可能な米国大豆の包括的なデータベースだ。油脂やたん白質、アミノ酸含有量、産地などの品質特性のデータ(写真)を提供するもの。ほかにも高オレイン酸や高たん白といった用途別、サイズや色などで求める品種を絞り込むことができる。