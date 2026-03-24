【MG 1/100 リ・ガズィ・カスタム【再販】】 予約開始：3月24日11時 7月 発送予定 価格：6,600円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 リ・ガズィ・カスタム」を7月に再販する。3月24日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は6,600円。 本製品は、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア MSV」より、リ・ガズィを発展させた機体「リ・ガズィ・