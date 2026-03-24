FC町田ゼルビアの強化部門トップを務める原靖フットボールダイレクター（FD、58）が24日、アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）準々決勝の組み合わせ抽選会が行われるマレーシア・クアラルンプールへ出発した。クラブ初参戦のアジア舞台でつかんだ8強入り。準々決勝の組み合わせ抽選会は25日にクアラルンプールのアジア・サッカー連盟（AFC）ハウスで実施される。原FDは成田空港で出発前に取材対応し「高揚感があ