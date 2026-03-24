女優でタレントの森尾由美（59）が24日までに自身のインスタグラムを更新。自身と同じ1983年歌手デビューの女優の還暦祝いを行ったことを明かし、集合ショットを披露した。「いっちゃんお誕生日おめでとう〜本日我らがお神セブンメンバー大沢逸美ちゃんの還暦お誕生日」と23日に大沢逸美が60歳の誕生日を迎えたと明かし、「先日みんなでお祝いいたしました」と集合ショットをアップ。メンバーは自身と大沢、同年度に歌手デビ