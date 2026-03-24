選抜高校野球６日目の２４日、第１試合に登場した熊本工のアルプス席では、吹奏楽部の約５０人が熊本出身の３人組ロックバンド「ＷＡＮＩＭＡ」の人気曲「シグナル」を演奏し、トランペットやホルンなどの迫力のある演奏でナインを鼓舞した。アップテンポの曲調が「選手の気持ちを盛り上げてくれる」と選曲し、甲子園の応援では初めて演奏したという。９番打者の岡崎琉生選手が打席に入る度に演奏。高音が多く、トランペットな