握手するオーストラリアのアルバニージー首相（右）とEUのフォンデアライエン欧州委員長＝24日、キャンベラ（ロイター＝共同）【シドニー共同】オーストラリアと欧州連合（EU）は24日、自由貿易協定（FTA）締結で合意したと発表した。トランプ米政権が高関税政策を振りかざす中、米依存を低減し輸出の多角化を図る狙いがある。演習を増やすなど安全保障・防衛関係を強化することも確認した。オーストラリアのアルバニージー首