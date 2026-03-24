首相官邸に入る片山財務相＝24日午前片山さつき財務相は24日の閣議後記者会見で、2026年度当初予算案が月内に成立しない場合を念頭に「不測の事態に備え、暫定予算の編成作業を進めたい」と表明した。暫定予算案の編成は15年以来、11年ぶりとなる。国民生活の混乱を避けるため、4月から拡充される高校授業料の無償化や地方交付税交付金などを計上する見通しだ。暫定予算案は4月1日から11日間分。国会提出の是非は週内に判断する