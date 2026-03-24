セカンドライフとして、豊かな自然に囲まれた「地方移住」を夢見る人は少なくありません。しかし、配偶者の一方にとっての理想の老後が、必ずしももう一方にとっての理想と同じとは限らないのが現実です。本記事ではAさんの事例とともに、夫婦のすれ違いが招くライフプランの崩壊リスクについて、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が解説していきます。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談