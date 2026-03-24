日常生活や旅の思い出の中に隠れた言葉の「パーツ」を組み合わせるパズルのようなクイズに挑戦してみてませんか？今回は、湘南エリアの人気スポットがある市名から、清々しい気分を表す言葉、さらに物に触れる基本的な動作まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。ふじ□□□