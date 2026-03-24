お笑いタレントのふかわりょうさんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。ソロショットを公開したところ「美脚すぎんだろw」「ほんっと足細くて心配」といった声が寄せられています。【写真】「美脚すぎんだろw」「ほんっと足細くて心配」「足、ほそっっっ」ふかわさんは「春」とつづり、3枚の写真を投稿。ふわふわドームの上で飛び跳ねる様子が写っています。上半身はニットセーター、下半身はショートパンツにタイツという服装