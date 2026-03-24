三重県議会の本会議が23日に開かれ、今年度限りで退任する服部浩副知事の後任に、現在総務部長を務める後田和也氏をあてる選任同意案が提案され、全会一致で可決されました。後田氏は現在60歳で、これまでに地域連携部長や政策企画部長を歴任し、一昨年4月から総務部長を務めています。23日の本会議で、後田氏の副知事への選任同意案が全会一致で可決されました。これを受けて後田氏は「大変非力でありますが精一杯職責を果たした