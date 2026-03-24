シリーズ共通のスタイリッシュなネオレトロデザイン ヤマハは2026年3月20日から22日にかけて開催された大阪モーターサイクルショーの会場で、新型モデル「XSR155」を日本で初公開しました。 このモデルは2026年夏以降に国内での市販が予定されており、同社のネオレトロ・カテゴリに新たな選択肢をもたらす一台として大きな注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「XSR155」2026年モデルです！ 画像で見る（30枚