「ミスタードーナツ」は、3月25日（水）から、祇園辻利の宇治抹茶を使用した「宇治抹茶ドーナツシリーズ」を、全国の店舗で発売する。【写真】贅沢に抹茶チョコをコーティング！食感が楽しい「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」も■新作ドーナツ全5種類が登場今回発売される「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は、どらやきをモチーフにした2種類と、ポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種類の新作ドーナツ全5種類。初登場となる「ド