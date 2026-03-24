餃子の王将」の社長を射殺したなどの罪に問われている暴力団幹部の裁判で、予定されていた被告人質問が実施されませんでした。 特定危険指定暴力団「工藤会」系幹部の田中幸雄被告（59）は2013年、王将フードサービスの社長だった大東隆行さん（当時72）を銃で殺害したなどの罪に問われています。 田中被告は無罪を主張していて、23日の裁判で弁護側が「被告人質問をうける意思がありますか」と尋ねたところ