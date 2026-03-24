3月23日夜、神戸市西区の信号機のある交差点で、中学生1年の男子生徒が車にはねられました。車はそのまま走り去っていて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 23日午後7時15分頃、神戸市西区和井取の信号のある交差点で、横断歩道を歩いて東に向かって横断しようとしていた中学1年の男子生徒が、正面から右折しようとしてきた車にはねられました。男子生徒は右腰やお尻のあたりに車が接触し、病院に搬送され、けがの程