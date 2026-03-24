◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、本拠でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は二ゴロに倒れた。初回の第1打席は相手先発左腕・デトマースに対し、2ボール2ストライクからの5球目、外角低めスライダーを引っかけてしまい、ボテボテのニゴロに打ち取られた。大谷はWBCに侍ジャパンとして出