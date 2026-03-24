スズキが主力市場のインドで、牛ふんを発酵させたバイオガスの生産に注力している。ガソリン車よりも排ガスが少ないＣＮＧ（圧縮天然ガス）車の燃料として活用するためだ。インドではＣＮＧ車の普及が進んでおり、燃料も含めて事業を展開することで、市場の成長を取り込む狙いがある。（インド西部・グジャラート州高村真登、写真も）１日１・５トン製造１９日、インド西部グジャラート州にあるスズキのバイオガスを製造する