モデルで実業家の佐藤マクニッシュ怜子（30）が24日までにインスタグラムを更新。ラグビーのリーグ1「埼玉パナソニックワイルドナイツ」所属のWTB竹山晃暉（29）と結婚したと発表した。佐藤は「WE GOT MARRIED私たちを応援してくださっている皆様、そして共に時間を過ごしてきた大切な仲間や友人の皆様へ。この度、3月17日に入籍致しました」と書き出し、モノクロのウエディング写真を公開。「どんな時も隣で支え合える存在と、