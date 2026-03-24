◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日ドジャースタジアム）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。立ち上がりから制球が定まらず、四球を連発し、先制点を与えた。今春オープン戦4試合目の登板で3試合目の初回失点となった。初回、先頭のネトを3ボールから死球で出すと、次打者・トラウトは二塁手・ロハスの野選で出塁させ、無死一、二塁とピンチを広げた