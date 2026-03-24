中東情勢に関する関係閣僚会議で発言する高市首相（手前）＝24日午前、首相官邸高市早苗首相は24日、中東情勢に関する関係閣僚会議で石油の国家備蓄の放出を26日から始めると表明した。民間が保管する15日分を先行して放出しており、国が備蓄する30日分も出す。中東の産油国が日本国内で保管する「産油国共同備蓄」も、3月中に放出が始まる予定だとした。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡で封鎖状態が続いて原油価格が高騰して