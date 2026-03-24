北朝鮮の金正恩総書記の妹・与正氏が日朝首脳会談に否定的な見解を示したことについて、木原稔官房長官は「日朝間の諸懸案の解決に向けて、引き続き努力を続けていく」と強調しました。金与正氏は23日の談話の中で、高市首相が日米首脳会談で拉致問題を提起したことを念頭に、「私たちが認めもしない一方的な議題を解決しようとしているのであれば、国家指導部は会談する意向も顔をあわせることもない」「まず日本が時代遅れの慣行