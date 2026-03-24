BTSメンバーJIN（ジン、33）が、デビュー当時を振り返った。22日にYouTube（ユーチューブ）芸能番組に出演し「以前は、7年ほど活動して辞めることも、ある、と思っていた。しかし、やっていくうちにどんどん面白くなり、真剣になった」と話した。韓国メディアのエクスポーツは24日「デビュー13周年のJINが驚きの告白。7年で抜けることも考えていた。アイドル生活に対する率直な心境を語った」と番組の様子を伝えた。背景が雪景色で