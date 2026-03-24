フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が24日、キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。お天気カメラの映像にツッコミを入れた。午前9時38分頃に始まったお天気のコーナー。桜が咲きかけている東京・千鳥ケ淵の映像がモニターに表示されると、気象予報士の片岡信和が「少しずつ何輪か咲き始めてるんです」と説明。また「今日はこの後、法政大学の卒業式が9時45分に始まるということな