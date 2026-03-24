三井ショッピングパーク ららぽーと安城は3月27日〜4月19日、開業1周年を記念した「LaLaport ANJO 1st Anniversary」を開催する。LaLaport ANJO 1st Anniversary4月18日・19日には、安城・刈谷・高浜・知立・碧南の碧海5市が集結する「1周年だョ！全員集合！碧海まつり」を実施する。ご当地給食の試食(4月18日)やゆるキャラのステージ、西三河の文化である餅投げ(4月19日)、地元産品が並ぶマルシェなどを通し、地域の魅力を体感で