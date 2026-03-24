アメリカ連邦通信委員会(FCC)の公衆安全・国土安全保障局はアメリカ国外で製造されたルーターが国家安全保障や国民の安全に容認できないリスクをもたらすとして、これらを対象機器リスト(カバードリスト)に追加したと発表しました。この措置により、アメリカ国外で製造された新規ルーターは無線認証を受けることが禁止され、アメリカ国内への輸入や販売が事実上不可能になります。FCC’S PUBLIC SAFETY AND HOMELAND SECURITY BURE