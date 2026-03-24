【ロサンゼルス】ドジャースの大谷翔平投手（３１）がさらに“凶暴化”し、アーチを量産する――。ＭＬＢは今季からストライク・ボール判定を機械が補助する「ロボット審判（ＡＢＳチャレンジ）」を導入する。「クサいコース」の判定がシビアになる中、恩恵を受ける可能性が高いのがゾーン内での勝負を得意とするロングヒッター。それが大谷だという。ＭＬＢで今季から採用される「ＡＢＳチャレンジ」は投手、捕手、打者が球審の