カインズは3月17日、群馬県伊勢崎市と地域活性化を目的とした包括連携協定を締結した。(左から)カインズ 販売本部第1ゾーン 部長今泉 文弘、伊勢崎市臂 泰雄市長同市はベイシアグループの母体「いせや」創業の地であり、カインズが1994年にスーパーホームセンター1号店を開設したゆかりの場所でもある。同協定により、独自の地域共生指針「くみまち構想」に基づき、行政と民間が手を携えて「まちのくらしをDIY」する共創体制