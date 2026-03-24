◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、佐々木朗希投手（２４）が先発したオープン戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回表先頭の１打席目は、かつて同僚だったエンゼルスの先発左腕・デトマーズと対戦し、二ゴロに倒れた。先発の朗希は１回表に無死満塁