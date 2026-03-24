【モデルプレス＝2026/03/24】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第122話が、3月24日に放送された。ヘブン／八雲（トミー・バストウ）の最期が描かれ、視聴者から悲しみの声が上がっている。＜※ネタバレあり＞【写真】朝ドラヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」朝ドラ第113作目となる