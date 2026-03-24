そのままでも食べられて、焼いても揚げても煮てもおいしい〈ちくわ〉。そんな万能食材〈ちくわ〉に、うまみのかたまり〈ツナマヨ〉を詰め、さらに天ぷらごろもをまとわせて揚げちゃう背徳ちくわレシピをご紹介！今晩のおかずに、おつまみに、お弁当や麺のとなりに、いろんなシーンで使える一品のレシピ、必見です。『ちくわのツナマヨ天ぷら』のレシピ材料（2人分）ちくわ…5本（約110g）ツナ缶詰（水煮・70g入り）…1缶マヨネー