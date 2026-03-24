スコアブックは球数/カウントの記入は必須でない！ ルールブックでは、球数、カウントは必須でない ルールブックには、スコアブック記入するべき項目が細かく記されている。 しかし、そこに球数やボールカウントはない。 つ まりルールブック上は、ボールカウントは必須ではないことになる