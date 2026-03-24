佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の24日の天気をお伝えします。「花粉シーズン後半戦へ」 スギ花粉のピークは過ぎましたが、ヒノキ花粉の本格的な飛散が始まりました。ヒノキ花粉のピークは4月上旬まで続きます。 「花粉情報」 “非常に多い”ところがほとんどです。花粉症の方は、マスクやめがねなどで対策をしましょう。帰宅後はすぐに着替えるなど、花粉を室内に持ち込