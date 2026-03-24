米テキサス州ポート・アーサーのバレロ・エナジーの製油所で爆発や火災が発生した。爆発音はかなり大きく、大規模に炎上する映像が伝わっている。この製油所は日量３９万バレル規模の処理能力で、同社では最大級。 MINKABU PRESS