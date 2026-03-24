東京時間10:16現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝22906.00（+670.00+3.01%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4394.90（-44.60-1.00%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 東京金はしっかり、NY金時間外はリスク警戒などを受けて軟調