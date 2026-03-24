スターバックスのペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックスGRAB&GO」が24日、リニューアル発売された。ブリュードブラック、アロマラテ、ホワイトモカの3フレーバーを展開し、全国のセブン‐イレブン限定で順次切り替えられる。コーヒーの奥深さと飲み心地のバランスを高め、「一日中、心地よく寄り添うスターバックス」を体現するラインアップに刷新した。【画像】より香り豊かに…リニューアル前との比較同シリ