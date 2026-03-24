イギリス・ロンドンでユダヤ系団体の救急車が放火された事件で、現場近くの住人が発生直後の映像を撮影していました。【映像】黒焦げになった救急車（現場の様子）ロンドンのユダヤ人街で23日、放火事件の発生直後に撮影された映像です。救急車が赤い炎に包まれています。この火災によるけが人はいませんでしたが、ユダヤ系のボランティア団体が所有する救急車4台が燃えました。立田祥久リポート「規制線の先に黒く焦げた救