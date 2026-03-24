ＧＭＯコマースは高い。２３日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は１６万６０００株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．００％）、または２億６５６０万円。期間は４月１日～６月３０日。これが買いの手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS