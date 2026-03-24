「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１０時現在で、プレス工業が「買い予想数上昇」で２位となっている。 ２４日の東京市場で、プレス工は全体相場の地合い改善を受けて３営業日ぶりに反発。２月２７日に昨年来高値１００６円をつけたあとは調整色を強めていたが、７５日移動平均線を下回る水準では値ごろ感が意識されるようで、これが買い予想数上昇につながっているようだ。 な