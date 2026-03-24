川崎地質がストップ高の４７１５円でカイ気配となっている。午前１０時ごろに２６年１１月期の連結業績予想について、営業利益を４億５０００万円から１０億円（前期比５０．４％増）へ、純利益を３億４０００万円から７億４０００万円（同１９．４％増）へ上方修正し、減益予想から一転して増益予想としたことを好感した買いが入っている。 売上高は１０５億円（同１７．４％減）の従来見通しを据え置いたものの、２４年１