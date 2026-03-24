アイ・エス・ビーが３日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、シンガポールに本拠を置く投資運用会社アクシウム・キャピタル社の株式保有割合が５．０８％から７．１７％に上昇したことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。投資目的は純投資としており、報告義務発生日は３月１３日となっている。 出所：MINKABU PRESS