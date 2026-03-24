２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円５７銭前後と前日午後５時時点に比べ１円００銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円７６銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前８時３０分時点では１５８円３０銭台で推移していたが、その後、１５８円５０銭台へ値を上げた。トランプ米大統領は２３日、イランの発電所およびエネル